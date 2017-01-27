Чиновницу Минагрополитики будут судить за 150 тыс. долл. взятки

Должностному лицу инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст.368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Чиновнице грозит лишение свободы сроком от 8 до 12 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

По версии следствия, чиновница МинАП (начальник отдела, и.о. директора Департамента по управлению государственной собственностью МинАП) требовала и получила от предпринимателя 150 тыс. дол. взятки за согласование ликвидационной массы обанкротившегося предприятия и участие в торгах с целью последующего приобретения имущества этого предприятия.

Напомним, 2 августа 2016 года детективы НАБУ задержали начальника отдела, и.о. директора Департамента по управлению государственной собственностью МинАП. Во время обыска в машине были изъяты денежные средства, полученные чиновницей в качестве взятки.