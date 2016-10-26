Чиновники Донецької ОДА напишуть диктант до Дня української писемності та мови – П.Жебрівський
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський заявив, що всі чиновники адміністрації напишуть Радіо-диктант національної єдності до Дня української писемності та мови. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“9 листопада, в День української писемності та мови, Донецька обласна військово-цивільна адміністрація, і я в тому числі, писатиме Радіо-диктант національної єдності”, — написав він.
Також П.Жебрівський зазначив, що нагадав чиновникам про те, що з 1 січня наступного року усі мають у роботі послуговуватися виключно українською мовою.
“Як йде процес засвоєння української мови, на радіо-диктанті якраз і перевіримо. Ми для працівників ОДА вже двічі організовували курси ділової української мови. Тому 9 листопада усі дружно сідаємо за парти і пишемо диктант”, — додав він.