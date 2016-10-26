Чиновники Донецкой ОГА напишут диктант ко Дню украинской письменности и языка - П.Жебривский
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что все чиновники администрации напишут Радио-диктант национального единства ко Дню украинской письменности и языка. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.
"9 ноября, в День украинской письменности и языка, Донецкая областная военно-гражданская администрация, и я в том числе, будет писать Радио-диктант национального единства", - написал он.
Также П.Жебривский отметил, что напомнил чиновникам о том, что с 1 января следующего года все должны в работе пользоваться исключительно украинским языком.
"Как идет процесс усвоения украинского языка, на радио-диктанте раз и проверим. Мы для работников ОГА уже дважды организовывали курсы делового украинского языка. 9 ноября все дружно садимся за парты и пишем диктант", - добавил он.