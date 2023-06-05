Чиновника з центру комплектування на Київщині спіймали на допомозі з виїздом за кордон ухилянтів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Працівники ДБР у співпраці з СБУ повідомили про підозру начальнику відділення одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Київської області. Він підозрюється в організації незаконного переправлення осіб через український кордон, зокрема до Молдови та Угорщини. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань, пише УНН.
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За даними слідства, посадовець підробляв військово-облікові та медичні документи про непридатність до військової служби. Зокрема, як вказали у ДБР, він готував для ухилянтів відповідний висновок ВЛК та документ про виключення з військового обліку.
Повідомляється, що затриманий діяв у змові з двома спільниками – своїм знайомим, колишнім керівником Київського обласного військкомату та його сином. Вони підшукували охочих незаконно перетнути кордон, розказували їм, як це зробити і потрапити до Молдови та Угорщини. Також виконували роль посередників при передачі хабарів.
За даними ДБР, за свої послуги зловмисники брали від 6 до 10 тисяч доларів США. Вартість залежала від наявних проблем зі здоров’ям ухилянтів та їхнього віку. Чим старше був чоловік, тим дешевше була «послуга» з підробки документів.
Працівники ДБР затримали подільників посадовця під час отримання 8 тис. доларів США за черговий пакет підроблених документів.
Як зазначають в ДБР, наразі задокументовано дві «угоди» зловмисників, за які вони вторгували 14 тис. доларів США.
“Посадовцю повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, а також сприянні незаконному переправленню кількох осіб через державний кордон України шляхом надання засобів, вчинене з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб – ч. 3 ст. 332 КК України”, - ідеться в повідомлені ДБР.
Санкція статті передбачає позбавлення волі до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.
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