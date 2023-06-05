Чиновника з центру комплектування на Київщині спіймали на допомозі з виїздом за кордон ухилянтів

КИЇВ. 5 червня. УНН. Працівники ДБР у співпраці з СБУ повідомили про підозру начальнику відділення одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Київської області. Він підозрюється в організації незаконного переправлення осіб через український кордон, зокрема до Молдови та Угорщини. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань, пише УНН.