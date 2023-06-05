Чиновника из центра комплектования в Киевской области поймали на помощи с выездом за границу уклонистов

Детали

По данным следствия, чиновник подделывал военно-учетные и медицинские документы о непригодности к военной службе. В частности, как указали в ГБР, он готовил для уклонистов соответствующее заключение ВВК и документ об исключении с воинского учета.

Сообщается, что задержанный действовал в сговоре с двумя сообщниками – своим знакомым, бывшим руководителем Киевского областного военкомата и его сыном. Они подыскивали желающих незаконно пересечь границу, рассказывали им, как это сделать и попасть в Молдову и Венгрию. Также выполняли роль посредников при передаче взяток.

По данным ГБР, за свои услуги злоумышленники брали от 6 до 10 тысяч долларов США. Стоимость зависела от имеющихся проблем со здоровьем уклонистов и их возраста. Чем старше был человек, тем дешевле была «услуга» по подделке документов.

Сотрудники ГБР задержали подельников чиновника во время получения 8 тыс. долларов США за очередной пакет поддельных документов.

Как отмечают в ГБР, сейчас задокументированы две «сделки» злоумышленников, за которые они выторговали 14 тыс. долларов США.

“Чиновнику сообщено о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, а также содействии незаконной переправке нескольких лиц через государственную границу Украины путем предоставления средств, совершенное из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц – ч. 3 ст. 332 УК Украины”, - говорится в сообщении ГБР.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 9 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Напомним

СБУ ликвидировала 10 новых схем для выезда уклонистов за границу.