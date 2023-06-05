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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Чиновника из центра комплектования в Киевской области поймали на помощи с выездом за границу уклонистов

Киев • УНН

 • 288101 просмотра

КИЕВ. 5 июня. УНН. Сотрудники ГБР в сотрудничестве с СБУ сообщили о подозрении начальнику отделения одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки Киевской области. Он подозревается в организации незаконной переправки лиц через украинскую границу, в частности в республики Молдова и Венгрия. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, пишет УНН.

Чиновника из центра комплектования в Киевской области поймали на помощи с выездом за границу уклонистов

Детали

По данным следствия, чиновник подделывал военно-учетные и медицинские документы о непригодности к военной службе. В частности, как указали в ГБР, он готовил для уклонистов соответствующее заключение ВВК и документ об исключении с воинского учета.

Сообщается, что задержанный действовал в сговоре с двумя сообщниками – своим знакомым, бывшим руководителем Киевского областного военкомата и его сыном. Они подыскивали желающих незаконно пересечь границу, рассказывали им, как это сделать и попасть в Молдову и Венгрию. Также выполняли роль посредников при передаче взяток.

По данным ГБР, за свои услуги злоумышленники брали от 6 до 10 тысяч долларов США. Стоимость зависела от имеющихся проблем со здоровьем уклонистов и их возраста. Чем старше был человек, тем дешевле была «услуга» по подделке документов.

Сотрудники ГБР задержали подельников чиновника во время получения 8 тыс. долларов США за очередной пакет поддельных документов.

Как отмечают в ГБР, сейчас задокументированы две «сделки» злоумышленников, за которые они выторговали 14 тыс. долларов США.

“Чиновнику сообщено о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, а также содействии незаконной переправке нескольких лиц через государственную границу Украины путем предоставления средств, совершенное из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц – ч. 3 ст. 332 УК Украины”, - говорится в сообщении ГБР.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 9 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Напомним

СБУ ликвидировала 10 новых схем для выезда уклонистов за границу.

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