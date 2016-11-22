Четверо українців увійшли до символічної п’ятірки гравців баскетбольної Суперліги Парі-Матч
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Тренерська комісія Федерації баскетболу визначила найкращих гравців Суперліги Парі-Матч за підсумком попереднього тижня. Про це повідомляє ФБУ, передає УНН.
Кращими обраними баскетболістами стали:
Захисник – Клим Артамонов ("БІПА", Одеса), очки – 14,5; підбирання – 5,5; передачі – 8;
Атакуючий захисник – Кеннет Фандербурк ("БІПА", Одеса), очки – 20,5; підбирання – 4; передачі – 2,5;
Форвард – Володимир Конєв ("Хімік", Южне), очки – 18; підбирання – 7; передачі – 2;
Важкий форвард – Олександр Кушніров ("Миколаїв"), очки – 24; підбирання – 12; передачі – 1,5;
Центровий – Макс Конате ("Запоріжжя-ZOG"), очки – 30,5; підбирання – 13; передачі – 1,5.
Варто відзначити, що найчисельнішу кількість гравців до топ-5 делегувала "БІПА", котра здобула на попередньому тижні дві перемогу, одна з яких над "Кривбасом".
Примітно, що до топ-5 не потрапив її постійний учасник захисник "Хіміка" Джеймі Сміт.
Нагадаємо, “Черкаські Мавпи” здобули перемогу над “Волиньбаскетом”.