Четверо українців увійшли до символічної п’ятірки гравців баскетбольної Суперліги Парі-Матч

Кращими обраними баскетболістами стали:

Захисник – Клим Артамонов ("БІПА", Одеса), очки – 14,5; підбирання – 5,5; передачі – 8;

Атакуючий захисник – Кеннет Фандербурк ("БІПА", Одеса), очки – 20,5; підбирання – 4; передачі – 2,5;

Форвард – Володимир Конєв ("Хімік", Южне), очки – 18; підбирання – 7; передачі – 2;

Важкий форвард – Олександр Кушніров ("Миколаїв"), очки – 24; підбирання – 12; передачі – 1,5;

Центровий – Макс Конате ("Запоріжжя-ZOG"), очки – 30,5; підбирання – 13; передачі – 1,5.

Варто відзначити, що найчисельнішу кількість гравців до топ-5 делегувала "БІПА", котра здобула на попередньому тижні дві перемогу, одна з яких над "Кривбасом".

Примітно, що до топ-5 не потрапив її постійний учасник захисник "Хіміка" Джеймі Сміт.

Нагадаємо, “Черкаські Мавпи” здобули перемогу над “Волиньбаскетом”.