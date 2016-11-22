Четверо украинцев вошли в символическую пятерку игроков баскетбольной Суперлиги Пари-Матч
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Тренерская комиссия Федерации баскетбола определила лучших игроков Суперлиги Пари-Матч по итогам предыдущей недели. Об этом сообщает ФБУ, передает УНН.
Лучшими избранными баскетболистами стали:
Защитник - Клим Артамонов ("БИПА", Одесса), очки - 14,5; подборы - 5,5; передачи - 8;
Атакующий защитник - Кеннет Фандербурк ( "БИПА", Одесса), очки - 20,5; подборы - 4; передачи - 2,5;
Форвард - Владимир Конев ("Химик", Южный), очки - 18; подборы - 7; передачи - 2;
Тяжелый форвард - Александр Кушниров ("Николаев"), очки - 24; подборы - 12; передачи - 1,5;
Центровой - Макс Конате ( "Запорожье-ZOG"), очки - 30,5; подборы - 13; передачи - 1,5.
Стоит отметить, что больше всего игроков в топ-5 делегировала "БИПА", которая получила на предыдущей неделе две победы, одна из которых над "Кривбассом".
Примечательно, что в топ-5 не попал ее постоянный участник защитник "Химика" Джейми Смит.
Напомним, "Черкасские Мавпы" одержали победу над "Волыньбаскетом".