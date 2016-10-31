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Четверо мирних жителів загинули у теракті в Афганістані

Четверо мирних жителів загинули у теракті в Афганістані

Київ • УНН

 • 7704 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Теракт стався поблизу місця зібрання племінних старійшин з району Пачір Ав Агам в місті Джалалабад в понеділок. Про це сказав прес-секретар провінційного губернатора Аттаула Хогані, пердає УНН з посиланням на Tolo News.

Він заявив, що чотири племінних старійшини були вбиті і семеро людей отримали поранення в результаті вибуху. При цьому інші місцеві ЗМІ повідомляють про щонайменше шістьох загиблих.

Вибух стався, коли племінні старійшини обговорювали питання безпеки на зустрічі, сказав прес-секретар.

Він сказав, що деякі з поранених перебувають у критичному стані.

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