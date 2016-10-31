Четверо мирных жителей погибли в теракте в Афганистане

Он заявил, что четыре племенных старейшины были убиты и семь человек получили ранения в результате взрыва. При этом другие местные СМИ сообщают о не менее шести погибших.

Взрыв произошел, когда племенные старейшины обсуждали вопросы безопасности на встрече, сказал пресс-секретарь.

Он сказал, что некоторые из раненых находятся в критическом состоянии.