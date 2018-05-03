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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Четверо людей постраждали внаслідок ДТП у Житомирі

Київ • УНН

 • 9099 перегляди

ЖИТОМИР-КИЇВ. 3 травня. УНН. У Житомирі сталася ДТП, внаслідок якої четверо людей отримали травми. Про це повідомляє кореспондент УНН.

Четверо людей постраждали внаслідок ДТП у Житомирі

Аварія сталася сьогодні близько сьомої ранку. Водій автомобіля "Фольксваген Гольф" не впорався з керуванням та виїхав на тротуар, де машина зіштовхнулась з електроопорою, кілька разів перекинулася після чого ще протаранила бетонну огорожу.

На момент аварії в автівці було 5 людей – водій 1995 року народження та четверо пасажирів. Удар був такої сили, що деталі автомобіля розлетілись на сотню метрів. Внаслідок аварії госпіталізували четверо людей – у трьох з них діагностували забої, переломи та рвані рани. Одна людина у вкрай важкому стані перебуває у реанімації.

Наразі поліція розпочала кримінальне провадження, у водія відібрали аналізи на вміст алкоголю у крові.

"На даний час це з'ясовується, оскільки у нього відібрано зразки крові та призначено відповідну експертизу. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 286 - це порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами", - розповіла речник поліції області Алла Ващенко.

Нагадаємо, сьогодні вранці у Кривому Розі сталася ДТП за участі автомобіля патрульної поліції та пішохода.

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