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Четыре человека пострадали в результате ДТП в Житомире

Киев • УНН

 • 9099 просмотра

ЖИТОМИР-КИЕВ. 3 мая. УНН. В Житомире произошло ДТП, в результате которого четыре человека получили травмы. Об этом сообщает корреспондент.

Четыре человека пострадали в результате ДТП в Житомире

Авария произошла сегодня около семи утра. Водитель автомобиля "Фольксваген Гольф" не справился с управлением и выехал на тротуар, где машина столкнулась с электроопорой, несколько раз перевернулась после чего еще протаранил бетонный забор.

На момент аварии в машине было 5 человек - водитель 1995 года рождения и четверо пассажиров. Удар был такой силы, что детали автомобиля разлетелись на сотню метров. В результате аварии госпитализировали четыре человека - в трех из них диагностировали ушибы, переломы и рваные раны. Один человек в крайне тяжелом состоянии находится в реанимации.

Сейчас полиция начала уголовное производство, у водителя отобрали анализы на содержание алкоголя в крови.

"В настоящее время это выясняется, поскольку у него отобраны образцы крови и назначена соответствующая экспертиза. По данному факту начато уголовное производство по ст. 286 - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами", - рассказала представитель полиции области Алла Ващенко.

Напомним, сегодня утром в Кривом Роге произошло ДТП с участием автомобиля патрульной полиции и пешехода.

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