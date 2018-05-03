Четыре человека пострадали в результате ДТП в Житомире

Авария произошла сегодня около семи утра. Водитель автомобиля "Фольксваген Гольф" не справился с управлением и выехал на тротуар, где машина столкнулась с электроопорой, несколько раз перевернулась после чего еще протаранил бетонный забор.

На момент аварии в машине было 5 человек - водитель 1995 года рождения и четверо пассажиров. Удар был такой силы, что детали автомобиля разлетелись на сотню метров. В результате аварии госпитализировали четыре человека - в трех из них диагностировали ушибы, переломы и рваные раны. Один человек в крайне тяжелом состоянии находится в реанимации.

Сейчас полиция начала уголовное производство, у водителя отобрали анализы на содержание алкоголя в крови.

"В настоящее время это выясняется, поскольку у него отобраны образцы крови и назначена соответствующая экспертиза. По данному факту начато уголовное производство по ст. 286 - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами", - рассказала представитель полиции области Алла Ващенко.

Напомним, сегодня утром в Кривом Роге произошло ДТП с участием автомобиля патрульной полиции и пешехода.