"Червону" зону розширили: до списку з 30 жовтня входять ще сім областей
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. "Червону" зону карантину з 30 жовтня запроваджують у Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Хмельницькій та Чернігівській областях. Про відповідне рішення Держкомісії ТЕБ та НС повідомив сьогодні міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, пише УНН.
Таким чином, ще до початку листопада більше ніж половина України потрапить у “червону” зону через поширення COVID-19, а саме — 15 областей.
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“За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 30 жовтня 2021 року „червоний“ рівень епідемічної небезпеки на території Житомирської, Івано-Франківської, Київської, Луганської, Львівської, Хмельницької та Чернігівської областей”, — повідомив у Telegram-каналі міністр Кабміну Олег Немчінов за підсумками засідання.
Деталі
“Відповідно до оцінки індикаторних показників із визначення рівня епідемічної небезпеки ми фіксуємо, що станом на 27 жовтня в зазначених регіонах було перевищено ознаки епідемічної небезпеки за двома показникам. А саме, з виявлення випадків інфікування. А також перевищення показника кількості госпіталізованих пацієнтів протягом останніх семи днів”, — зазначив заступник міністра охорони здоров’я — головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін, якого цитує пресслужба уряду.
Окрім того, він додав, що на території Житомирської області також перевищено показник завантаженості ліжок, які забезпечені подачею медичного кисню в закладах охорони здоров’я.
“Червоний” рівень епіднебезпеки передбачає низку обмежень, які запроваджуються в регіонах. Зокрема, забороняється:
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- робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів,
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- проведення масових заходів тощо.
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Обмеження не діятимуть, якщо 100% працівників та відвідувачів закладів (заходів) вакциновані.
Також для повністю вакцинованих громадян не діятимуть обмеження, встановлені для міжрегіонального транспортного сполучення.
Доповнення
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.
У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами — зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на “колір” регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень — за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень — встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень — передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого “локдауну”.
13 вересня уряд встановив нові карантинні правила. Вони набули чинності за тиждень — 20 вересня. Основна особливість нових правил — на вакцинованих людей з COVID-сертифікатом пропонується не поширювати певні обмеження зокрема “червоної” зони. Сертифікати є двох видів — “жовті” та “зелені”.
20 вересня уряд продовжив дію карантину до нового року. Україна перейшла у “жовту” зону карантину з 23 вересня. Наразі у “червоній” зоні перебуває 8 областей.