Чернігів частково без світла через атаку рф

Атака рф залишила без світла частину Чернігова, зачепило 10 тисяч споживачів, повідомили в АТ "Чернігівобленерго" у понеділок, пише УНН.

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"Внаслідок атаки ворога пошкоджено енергооб'єкт. Знеструмлено понад 10 тисяч абонентів у місті Чернігів", - повідомили в обленерго.

Як зазначається, енергетики приступлять до виконання відновлювальних робіт щойно дозволить безпекова ситуація.

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За даними Укренерго, ворог продовжує здійснювати атаки на об’єкти цивільної енергетичної інфраструктури України.

Внаслідок російських дронових та артилерійських обстрілів на ранок були нові знеструмлення у Харківській, Донецькій, Сумській, Херсонській та Запорізькій областях.

Частина 5 областей без світла через атаки рф, найскладніше на Херсонщині