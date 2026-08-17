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Чернігів частково без світла через атаку рф

Київ • УНН

 • 980 перегляди

Внаслідок атаки рф пошкоджено енергооб'єкт, знеструмлено понад 10 тисяч абонентів у Чернігові. Енергетики приступлять до відновлювальних робіт, щойно дозволить безпекова ситуація.

Чернігів частково без світла через атаку рф

Атака рф залишила без світла частину Чернігова, зачепило 10 тисяч споживачів, повідомили в АТ "Чернігівобленерго" у понеділок, пише УНН.

Деталі

"Внаслідок атаки ворога пошкоджено енергооб'єкт. Знеструмлено понад 10 тисяч абонентів у місті Чернігів", - повідомили в обленерго.

Як зазначається, енергетики приступлять до виконання відновлювальних робіт щойно дозволить безпекова ситуація.

Доповнення

За даними Укренерго, ворог продовжує здійснювати атаки на об’єкти цивільної енергетичної інфраструктури України.

Внаслідок російських дронових та артилерійських обстрілів на ранок були нові знеструмлення у Харківській, Донецькій, Сумській, Херсонській та Запорізькій областях.

Частина 5 областей без світла через атаки рф, найскладніше на Херсонщині17.08.26, 10:18 • 2034 перегляди

Юлія Шрамко

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