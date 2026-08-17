Чернигов частично без света из-за атаки рф
Киев • УНН
В результате атаки рф повреждён энергообъект, обесточено более 10 тысяч абонентов в Чернигове. Энергетики приступят к восстановительным работам, как только позволит ситуация с безопасностью.
Атака рф оставила без света часть Чернигова, затронув 10 тысяч потребителей, сообщили в АО "Черниговоблэнерго" в понедельник, пишет УНН.
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"В результате атаки врага поврежден энергообъект. Обесточены более 10 тысяч абонентов в городе Чернигов", — сообщили в облэнерго.
Как отмечается, энергетики приступят к выполнению восстановительных работ, как только позволит ситуация с безопасностью.
Дополнение
По данным Укрэнерго, враг продолжает осуществлять атаки на объекты гражданской энергетической инфраструктуры Украины.
В результате российских дроновых и артиллерийских обстрелов утром были новые обесточивания в Харьковской, Донецкой, Сумской, Херсонской и Запорожской областях.
Часть 5 областей без света из-за атак рф, сложнее всего на Херсонщине17.08.26, 10:18 • 2610 просмотров