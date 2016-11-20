“Черкаські Мавпи” здобули перемогу над “Волиньбаскетом”
Київ • УНН
ЧЕРКАСИ-КИЇВ. 20 листопада. УНН. Баскетболісти “Черкаських Мавп” перемогли у виїзній грі проти луцького “Волиньбаскета”. Про це УНН-Центр повідомили у прес-службі БК “Черкаські Мавпи”.
Перша в цьому сезоні зустріч баскетбольних клубів “Черкаські Мавпи” і “Волиньбаскет” завершилася перемогою черкащан з рахунком 61:87.
Кращим гравцем на паркеті сьогодні був капітан Черкасців — Андрій Кальніченко. Також гарно ввійшов у гру новачок “білих” — Демонтре Харріс. В господарів же переконливо виглядав Чемякін.
Господарі паркету наступну гру проведуть за чотири дні: вдома вони зіграють проти “БІПИ” з Одеси.
Черкасці ж наступний матч проведуть також вдома: у четвер “Мавпи” у домашньому ПС “Будівельник” зустрінуться з новачком Суперліги Парі-Матч — “Політехніком” з Харкова.
Як повідомляв УНН, жеребкування визначило пари 1/4 фіналу Кубка України з баскетболу.