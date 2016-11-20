"Черкасские Мавпы" одержали победу над "Волыньбаскетом"
Киев • УНН
Черкассы-Киев. 20 ноября. УНН. Баскетболисты "Черкасских Мавп" победили в выездной игре против луцкой команды "Волыньбаскет". Об этом УНН-Центр сообщили в пресс-службе БК "Черкасские Мавпы".
Первая в этом сезоне встреча баскетбольных клубов "Черкасские Мавпы" и "Волыньбаскет" завершилась победой Черкасс со счетом 61:87.
Лучшим игроком на паркете сегодня был капитан Черкащан - Андрей Кальниченко. Также хорошо вошел в игру новичок "белых" - Демонтре Харрис. У хозяев же убедительно выглядел Чемякин.
Хозяева паркета следующую игру проведут через четыре дня: дома они сыграют против "БИПЫ" из Одессы.
"Черкасские Мавпы" следующий матч проведут также дома: в четверг "Мавпы" встретятся с новичком Суперлиги Пари-Матч - "Политехником" из Харькова.
Как сообщал УНН, жеребьевка определила пары 1/4 финала Кубка Украины по баскетболу.