Через зливи й повені у Парагваї десятки тисяч людей залишились без домівок
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Через сильні опади, які тривають у Парагваї вже кілька тижнів, затоплено багато населених пунктів. Десятки тисяч людей змушені залишити свої домівки. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
Зазначено, що станом на недільний ранок, 12 травня, вода затопила багато населених пунктів, сільських угідь та доріг. Чимало сіл виявилися відрізаними від зовнішнього світу.
Згідно з даними місцевої служби цивільного захисту населення, річка Парагвай, на півдні країни, досягла у багатьох місцях критичних позначок рівня води - 6,75 метра, коли зазвичай він сягає 4 метри.
Через повені й підтопи десятки тисяч людей були змушені залишити свої домівки. Лише у тимчасових центрах притулку розмістили вже 45 тисяч людей.
Місто Пілар, яке розташоване на півдні країни, затоплене на 90 відсотків. Також під водою опинилась і частина столиці Парагваю Асунсьон. Мер цього міста закликав уряд оголосити надзвичайний стан. До слова, цього тижня уряд уже оголосив надзвичайний стан в провінції Неембуку, розташованій на кордоні з Аргентиною.
Як повідомляв УНН, повінь в Китаї забрала життя 6 людей.