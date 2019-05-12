Из-за ливней и наводнения в Парагвае десятки тысяч людей остались без крова
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Из-за сильных осадков, которые продолжаются в Парагвае уже несколько недель, затоплены многие населенные пункты. Десятки тысяч людей вынуждены покинуть свои дома. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
Отмечено, что на воскресное утро, 12 мая, вода затопила многие населенные пункты, сельских угодий и дорог. Немало сел оказались отрезанными от внешнего мира.
Согласно данным местной службы гражданской защиты населения, река Парагвай, на юге страны, достигла во многих местах критических отметок уровня воды - 6,75 метра, когда обычно он составляет 4 метра.
Из-за наводнений и подтопления десятки тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома. Только во временных центрах приюта разместили уже 45 000 человек.
Город Пилар, который расположен на юге страны, затоплено на 90 процентов. Также под водой оказалась и часть столицы Парагвая Асунсьон. Мэр этого города призвал правительство объявить чрезвычайное положение. К слову, на этой неделе правительство уже объявило чрезвычайное положение в провинции Неембуку, расположенной на границе с Аргентиной.
Как сообщал УНН, наводнение в Китае унесло жизни 6 человек.