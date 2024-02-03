Через збій у Дії переможця Нацвідбору Євробачення не змогли визначити
Київ • УНН
Збій у додатку "Дія" завадив оголошенню переможця пісенного конкурсу Євробачення 2024 року, голосування триватиме до відновлення роботи додатку та оголошення переможця 4 лютого.
Переможця Нацвідбору "Євробачення-2024" не змогли визначити через збій у застосунку Дія. Планується, що його оголосять завтра. Голосування триватиме з моменту відновлення "Дії" і до завтрашнього вечора, передає УНН.
Деталі
За інформацією, Дію не вдалося відновити після збою. Щойно застосунок відновить роботу, голосування продовжиться.
Орієнтовно завтра, 4 лютого, о 19:05 закриють лінії голосування і оголосять переможця конкурсу.
Нагадаємо
Сьогодні в Україні відбувається фінал нацвідбору на "Євробачення". Голосування відбувалось у Дії. На певному етапі стався збій у застосунку, українці писали, що не можуть проголосувати.
Джамала оголосила про третю вагітність у день фіналу Національного відбору на Євробачення 202403.02.24, 18:50 • 31364 перегляди