Через збій у Дії переможця Нацвідбору Євробачення не змогли визначити

Переможця Нацвідбору "Євробачення-2024" не змогли визначити через збій у застосунку Дія. Планується, що його оголосять завтра. Голосування триватиме з моменту відновлення "Дії" і до завтрашнього вечора, передає УНН.

Деталі

За інформацією, Дію не вдалося відновити після збою. Щойно застосунок відновить роботу, голосування продовжиться.

Орієнтовно завтра, 4 лютого, о 19:05 закриють лінії голосування і оголосять переможця конкурсу.

Нагадаємо

Сьогодні в Україні відбувається фінал нацвідбору на "Євробачення". Голосування відбувалось у Дії. На певному етапі стався збій у застосунку, українці писали, що не можуть проголосувати.

Джамала оголосила про третю вагітність у день фіналу Національного відбору на Євробачення 2024