Из-за сбоя в Дії победителя Нацотбора Евровидения не смогли определить

Победителя Нацотбора "Евровидения-2024" не смогли определить из-за сбоя в приложении Дія. Планируется, что его объявят завтра. Голосование продлится с момента восстановления "Дії" и до завтрашнего вечера, передает УНН.

Детали

По информации, Дию не удалось восстановить после сбоя. Как только приложение возобновит работу, голосование продолжится.

Ориентировочно завтра, 4 февраля, в 19:05 закроют линии голосования и объявят победителя конкурса.

Напомним,

Сегодня в Украине проходит финал нацотбора на "Евровидение". Голосование происходило в Дії. На определенном этапе произошел сбой в приложении, украинцы писали, что не могут проголосовать.

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