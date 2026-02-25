Через ворожі атаки знеструмлення у 4 областях, імпорт електроенергії триває з "з усіх сусідніх" країни ЄС та Молдови
Київ • УНН
Через ворожі атаки частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Харківській областях залишилася без світла. В окремих регіонах застосовані аварійні відключення, імпорт електроенергії здійснюється з усіх сусідніх з Україною держав ЄС та Молдови.
Ворожі атаки залишили без світла частину жителів у чотирьох областях, в окремих регіонах - аварійні відключення, імпорт електроенергії "здійснюється з усіх сусідніх з Україною держав ЄС та Молдови", повідомили у Міненерго та НЕК "Укренерго" у середу, пише УНН.
Ворожі атаки
"Внаслідок бойових дій та обстрілів об’єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів в Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Харківській областях залишається без електропостачання", - повідомили у Міненерго.
Як вказали у міністерстві, там, де дозволяє безпекова ситуація, фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків пошкоджень. Роботи, як вказано, тривають безперервно, щоб якомога швидше відновити живлення та повернути обладнання в роботу.
Графіки та аварійні відключення
"Сьогодні у більшості регіонів вимушено діють погодинні відключення, а для підприємств - графіки обмеження потужності. В окремих регіонах застосовані аварійні відключення", - повідомили у Міненерго.
Як зазначили в Укренерго, споживання електроенергії відповідає сезонним показникам, та необхідність в ощадливому енергоспоживанні зберігається - за можливості слід перенести користування потужними електроприладами на нічний час - після 23:00.
Імпорт
"Імпорт електроенергії здійснюється з усіх сусідніх з Україною держав ЄС та Молдови, відповідно до результатів аукціонів з розподілу доступної пропускної спроможності міждержавних перетинів", - вказали в Укренерго.
Доповнення
Раніше прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про припинення екстрених поставок електроенергії до України.