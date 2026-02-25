Через ворожі атаки знеструмлення у 4 областях, імпорт електроенергії триває з "з усіх сусідніх" країни ЄС та Молдови

$43.260.03
Генпрокурор Кравченко скерував до МКС матеріали про атаки рф на енергетику в Україні
24 лютого, 18:45 • 13792 перегляди
На Львівщині у ДТП за участі прокурора загинула дитина. Генпрокурор Кравченко взяв справу під особистий контроль
24 лютого, 18:34 • 23035 перегляди
Британія запровадила наймасштабніший за 4 роки пакет санкцій проти російського енергетичного та військового секторів
24 лютого, 18:23 • 19640 перегляди
Засідання енергетичного "Рамштайну" відбудеться у березні - Шмигаль
24 лютого, 17:32 • 19263 перегляди
Генеральна Асамблея ООН підтримала резолюцію України про тривалий мирPhoto
Ексклюзив
24 лютого, 16:08 • 16565 перегляди
Лікар-вірусолог пояснила, що насправді впливає на поширення грипу та ГРВІ
24 лютого, 15:23 • 15740 перегляди
Лідери G7 зробили заяву до роковин вторгнення рф - підтвердили підтримку України та зусиль Трампа щодо мирного процесу
24 лютого, 14:55 • 15870 перегляди
Зеленський призначив нового головного перемовника щодо вступу до ЄС
24 лютого, 14:05 • 13788 перегляди
Рада дозволила підвищувати зарплати працівникам позашкільної освіти
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 30305 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Віткофф: жодної мирної угоди не може бути доти, доки українці не матимуть відчуття того, що війна може повторитися24 лютого, 23:31 • 11903 перегляди
росія в Радбезі ООН: Європа не налаштована на підтримку тристоронніх переговорів щодо врегулювання "української кризи"25 лютого, 00:08 • 8170 перегляди
росіяни скуповують нерухомість поблизу військових об'єктів у Європі - The Telegraph25 лютого, 00:45 • 10595 перегляди
Німеччина не бойкотуватиме відкриття Паралімпіади через участь росіян та білорусів25 лютого, 01:19 • 5082 перегляди
Київ ніколи не погодиться на територіальні поступки росії - Україна в Радбезі ООН25 лютого, 02:32 • 6226 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 30305 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 40883 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 58673 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
23 лютого, 13:20 • 75990 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Ексклюзив
23 лютого, 13:02 • 78557 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Стів Віткофф
Урсула фон дер Ляєн
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Іран
Державний кордон України
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto24 лютого, 19:45 • 10045 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo24 лютого, 16:37 • 13807 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto24 лютого, 14:59 • 16324 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto24 лютого, 12:26 • 21352 перегляди
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинкуPhoto23 лютого, 21:02 • 30157 перегляди
Техніка
Шахед-136
Опалення
Дипломатка
Соціальна мережа

Через ворожі атаки знеструмлення у 4 областях, імпорт електроенергії триває з "з усіх сусідніх" країни ЄС та Молдови

Київ • УНН

 • 112 перегляди

Через ворожі атаки частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Харківській областях залишилася без світла. В окремих регіонах застосовані аварійні відключення, імпорт електроенергії здійснюється з усіх сусідніх з Україною держав ЄС та Молдови.

Через ворожі атаки знеструмлення у 4 областях, імпорт електроенергії триває з "з усіх сусідніх" країни ЄС та Молдови

Ворожі атаки залишили без світла частину жителів у чотирьох областях, в окремих регіонах - аварійні відключення, імпорт електроенергії "здійснюється з усіх сусідніх з Україною держав ЄС та Молдови", повідомили у Міненерго та НЕК "Укренерго" у середу, пише УНН.

Ворожі атаки

"Внаслідок бойових дій та обстрілів об’єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів в Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Харківській областях залишається без електропостачання", - повідомили у Міненерго.

Як вказали у міністерстві, там, де дозволяє безпекова ситуація, фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків пошкоджень. Роботи, як вказано, тривають безперервно, щоб якомога швидше відновити живлення та повернути обладнання в роботу.

Графіки та аварійні відключення

"Сьогодні у більшості регіонів вимушено діють погодинні відключення, а для підприємств - графіки обмеження потужності. В окремих регіонах застосовані аварійні відключення", - повідомили у Міненерго.

Як зазначили в Укренерго, споживання електроенергії відповідає сезонним показникам, та необхідність в ощадливому енергоспоживанні зберігається - за можливості слід перенести користування потужними електроприладами на нічний час - після 23:00.

Імпорт

"Імпорт електроенергії здійснюється з усіх сусідніх з Україною держав ЄС та Молдови, відповідно до результатів аукціонів з розподілу доступної пропускної спроможності міждержавних перетинів", - вказали в Укренерго.

Доповнення

Раніше прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про припинення екстрених поставок електроенергії до України. 

Юлія Шрамко

ЕкономікаСвіт