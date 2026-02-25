$43.260.03
Генпрокурор Кравченко направил в МУС материалы об атаках рф на энергетику в Украине
24 февраля, 18:45 • 13659 просмотра
Во Львовской области в ДТП с участием прокурора погиб ребенок. Генпрокурор Кравченко взял дело под личный контроль
24 февраля, 18:34 • 22911 просмотра
Великобритания ввела самый масштабный за 4 года пакет санкций против российского энергетического и военного секторов
24 февраля, 18:23 • 19532 просмотра
Заседание энергетического "Рамштайна" состоится в марте - Шмыгаль
24 февраля, 17:32 • 19190 просмотра
Генеральная Ассамблея ООН поддержала резолюцию Украины о прочном миреPhoto
Эксклюзив
24 февраля, 16:08 • 16520 просмотра
Врач-вирусолог объяснила, что на самом деле влияет на распространение гриппа и ОРВИ
24 февраля, 15:23 • 15701 просмотра
Лидеры G7 сделали заявление к годовщине вторжения рф - подтвердили поддержку Украины и усилий Трампа по мирному процессу
24 февраля, 14:55 • 15856 просмотра
Зеленский назначил нового главного переговорщика по вступлению в ЕС
24 февраля, 14:05 • 13779 просмотра
Рада разрешила повышать зарплаты работникам внешкольного образования
Эксклюзив
24 февраля, 12:55 • 30213 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
Из-за вражеских атак обесточивание в 4 областях, импорт электроэнергии продолжается из "всех соседних" стран ЕС и Молдовы

Киев • УНН

 • 0 просмотра

Из-за вражеских атак часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Харьковской областях осталась без света. В отдельных регионах применены аварийные отключения, импорт электроэнергии осуществляется из всех соседних с Украиной государств ЕС и Молдовы.

Из-за вражеских атак обесточивание в 4 областях, импорт электроэнергии продолжается из "всех соседних" стран ЕС и Молдовы

Вражеские атаки оставили без света часть жителей в четырех областях, в отдельных регионах - аварийные отключения, импорт электроэнергии "осуществляется из всех соседних с Украиной государств ЕС и Молдовы", сообщили в Минэнерго и НЭК "Укрэнерго" в среду, пишет УНН.

Вражеские атаки

"В результате боевых действий и обстрелов объектов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Харьковской областях остается без электроснабжения", - сообщили в Минэнерго.

Как указали в министерстве, там, где позволяет ситуация с безопасностью, специалисты уже работают над ликвидацией последствий повреждений. Работы, как указано, продолжаются непрерывно, чтобы как можно скорее восстановить питание и вернуть оборудование в работу.

Графики и аварийные отключения

"Сегодня в большинстве регионов вынужденно действуют почасовые отключения, а для предприятий - графики ограничения мощности. В отдельных регионах применены аварийные отключения", - сообщили в Минэнерго.

Как отметили в Укрэнерго, потребление электроэнергии соответствует сезонным показателям, и необходимость в экономном энергопотреблении сохраняется - по возможности следует перенести пользование мощными электроприборами на ночное время - после 23:00.

Импорт

"Импорт электроэнергии осуществляется из всех соседних с Украиной государств ЕС и Молдовы, в соответствии с результатами аукционов по распределению доступной пропускной способности межгосударственных сечений", - указали в Укрэнерго.

Дополнение

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о прекращении экстренных поставок электроэнергии в Украину. 

Юлия Шрамко

