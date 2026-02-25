Из-за вражеских атак обесточивание в 4 областях, импорт электроэнергии продолжается из "всех соседних" стран ЕС и Молдовы
Киев • УНН
Из-за вражеских атак часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Харьковской областях осталась без света. В отдельных регионах применены аварийные отключения, импорт электроэнергии осуществляется из всех соседних с Украиной государств ЕС и Молдовы.
Вражеские атаки оставили без света часть жителей в четырех областях, в отдельных регионах - аварийные отключения, импорт электроэнергии "осуществляется из всех соседних с Украиной государств ЕС и Молдовы", сообщили в Минэнерго и НЭК "Укрэнерго" в среду, пишет УНН.
Вражеские атаки
"В результате боевых действий и обстрелов объектов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Харьковской областях остается без электроснабжения", - сообщили в Минэнерго.
Как указали в министерстве, там, где позволяет ситуация с безопасностью, специалисты уже работают над ликвидацией последствий повреждений. Работы, как указано, продолжаются непрерывно, чтобы как можно скорее восстановить питание и вернуть оборудование в работу.
Графики и аварийные отключения
"Сегодня в большинстве регионов вынужденно действуют почасовые отключения, а для предприятий - графики ограничения мощности. В отдельных регионах применены аварийные отключения", - сообщили в Минэнерго.
Как отметили в Укрэнерго, потребление электроэнергии соответствует сезонным показателям, и необходимость в экономном энергопотреблении сохраняется - по возможности следует перенести пользование мощными электроприборами на ночное время - после 23:00.
Импорт
"Импорт электроэнергии осуществляется из всех соседних с Украиной государств ЕС и Молдовы, в соответствии с результатами аукционов по распределению доступной пропускной способности межгосударственных сечений", - указали в Укрэнерго.
Дополнение
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о прекращении экстренных поставок электроэнергии в Украину.