Через спалах кору на Філіппінах померли вже 136 людей

КИЇВ. 19 лютого. УНН. Уже 136 осіб, в основному діти, померли від кору, а 8,4 тисячі людей захворіли на Філіппінах у результаті спалаху хвороби, почасти через боязнь вакцинації. Про це у понеділок повідомили у міністерстві охорони здоров'я країни, передає УНН з посиланням на AP.