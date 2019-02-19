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Через спалах кору на Філіппінах померли вже 136 людей

Через спалах кору на Філіппінах померли вже 136 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 лютого. УНН. Уже 136 осіб, в основному діти, померли від кору, а 8,4 тисячі людей захворіли на Філіппінах у результаті спалаху хвороби, почасти через боязнь вакцинації. Про це у понеділок повідомили у міністерстві охорони здоров'я країни, передає УНН з посиланням на AP.

За словами посадовців, близько половини зі 136 загиблих були дітьми у віці від 1 до 4 років, і багато хто з них не був щеплений.

У січні у порівнянні з минулим роком у Манілі, столиці Філіппін з населенням понад 12 мільйонів осіб, кількість випадків захворювання зросла більш ніж на 1000 відсотків, повідомили представники сфери охорони здоров'я.

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За словами міністра охорони здоров'я Франсіско Дуке III, масова кампанія з імунізації, що почалася минулого тижня в Манілі і чотирьох регіонах, де зафіксовано захворювання, може дозволити взяти спалах під контроль до квітня.

Президент Філіппін Родріго Дутерте у п'ятницю попередив про смертельні ускладнення і закликав зробити дітям щеплення.

Раніше було відомо про 70 померлих від кору на Філіппінах.

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