Через спалах кору на Філіппінах померли 70 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Через спалах кору на Філіппінах протягом останнього місяця померли 70 людей, більшість з яких - діти. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.
У січні цього року в країні було зареєстровано 4,3 тис. випадків захворювання на кір, що на 122% більше, ніж за той самий період минулого року. Епідемію пояснюють відмовою від щеплень.
Минулого тижня епідемію оголосили в столичному реігоні Філіппін, де проживає близько 12 млн громадян. Від початку року в регіоні від кору померли 55 дітей віком до 4 років.
Раніше УНН повідомляв, що захворюваність на кір продовжує зростати в Грузії.
Нагадаємо, Україна лідирує за рівнем захворюваності на кір серед інших європейських країн.