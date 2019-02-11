У Грузії продовжує зростати захворюваність на кір

"Ведуться дуже інтенсивні заходи щодо стримування поширення кору. Поки що у нас є елемент стабілізації, але кількість випадків все ж зростає. Відповідно по сьогоднішнім даними, з першого січня по сей день зафіксовано 1370 випадків захворюваності на кір", - зазначив керівник Національного центру з контролю захворювань Аміран Гамкрелідзе.

Гамкрелідзе додав, що зросла кількість щеплень.

"25 000 додатково були щеплені. Це не передбачає планові щеплення, які проводяться дітям. Єдина можливість, щоб зупинити поширення кору, масова вакцинація від хвороби. Ті, хто не щеплені і не перехворів на кір, просимо звернутися в свої поліклініки і пройти вакцинацію", - заявив Аміран Гамкрелідзе.

Нагадаємо, жінка середніх років померла від ускладнень після грипу в Зугдідській реферальной лікарні Грузії (регіон Самегрело-Земо Сванеті). Таким чином кількість жертв досягло 20.



