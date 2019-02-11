В Грузии продолжает расти заболеваемость корью
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. В Грузии показатель заболеваемости корью стабилизировался, однако все еще растет. Об этом сообщает Грузия Online, передает УНН.
"Ведутся очень интенсивные мероприятия по сдерживанию распространения кори. Пока что у нас есть элемент стабилизации, но количество случаев все же растет. Согласно сегодняшним данным, с первого января по сей день зафиксировано 1370 случаев заболеваемости корью", — отметил руководитель Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.
Гамкрелидзе добавил, что возросло число прививок.
"25 000 дополнительно были привиты. Это не предполагает плановые прививки, которые проводятся детям. Единственная возможность, чтобы остановить распространение кори, массовая вакцинация от болезни. Те, кто не привиты и не переболел корью, просим обратиться в свои поликлиники и пройти вакцинацию", — заявил Амиран Гамкрелидзе.
Напомним, женщина средних лет скончалась от осложнений после гриппа в Зугдидской реферальной больнице Грузии (регион Самегрело-Земо Сванети). Таким образом количество жертв достигло 20.