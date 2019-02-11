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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 71008 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 96012 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 133690 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 132591 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 130948 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
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7 марта, 08:52 • 162617 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141467 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145304 просмотра

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В Грузии продолжает расти заболеваемость корью

В Грузии продолжает расти заболеваемость корью

Киев  •  УНН

 • 7873 просмотра

КИЕВ. 11 февраля. УНН. В Грузии показатель заболеваемости корью стабилизировался, однако все еще растет. Об этом сообщает Грузия Online, передает УНН

"Ведутся очень интенсивные мероприятия по сдерживанию распространения кори. Пока что у нас есть элемент стабилизации, но количество случаев все же растет. Согласно сегодняшним данным, с первого января по сей день зафиксировано 1370 случаев заболеваемости корью", — отметил руководитель Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.

Гамкрелидзе добавил, что возросло число прививок.

"25 000 дополнительно были привиты. Это не предполагает плановые прививки, которые проводятся детям. Единственная возможность, чтобы остановить распространение кори, массовая вакцинация от болезни. Те, кто не привиты и не переболел корью, просим обратиться в свои поликлиники и пройти вакцинацию", — заявил Амиран Гамкрелидзе.

Напомним, женщина средних лет скончалась от осложнений после гриппа в Зугдидской реферальной больнице Грузии (регион Самегрело-Земо Сванети). Таким образом количество жертв достигло 20.

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