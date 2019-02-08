Хворих на кір в Україні більше, ніж в усій Європі

"Хоча рівень вакцинації покращується, але ВООЗ каже, що охоплення є недостатньо високим для запобігання циркуляції вірусу в багатьох країнах. Найбільше хворих минулого року було в Україні, при чому сумарна кількість хворих на кір в країні вища, ніж у решті країн Європейського регіону разом узятих", - йдеться у повідомленні.

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В Україні понад 53 тисяч хворих, а у решті країн регіону загалом - трохи більше ніж 34 тисячі.

Десять країн Європейського регіону з найбільшою кількістю хворих на кір за результатами 2018 року: Україна - 53 218 людей; Сербія - 5 076 людей; Ізраїль - 2 919 людей; Франція - 2 913 людей; Італія - 2 517 людей; Росія - 2 256 людей; Грузія - 2 203 людей; Греція - 2 193 людей; Албанія - 1 466 людей; Румунія - 1 087 людей.

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У Європі у 2018 році від кору загинуло 72 людини, з них 16 - в Україні.

"ВООЗ вважає, що причиною такого спалаху кору в Україні є низький рівень вакцинації", - додали у звіті.

До кінця 2017 року частка дітей, які були вакциновані в Україні, значно покращилася, приблизно до 90%, але, за словами ВООЗ, такий рівень необхідно підтримувати, аби змінити ситуацію з хворобою.

Нагадаємо, Комітет Верховної Ради з охорони здоров'я має намір звернутися до Президента України Петра Порошенка з вимогою скликати засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО) щодо ситуації, що склалася із захворюваністю на кір.