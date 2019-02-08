Больных корью в Украине больше, чем во всей Европе

"Хотя уровень вакцинации улучшается, но ВОЗ говорит, что охват недостаточно высоким для предотвращения циркуляции вируса во многих странах. Больше всего больных в прошлом году было в Украине, причем суммарное количество больных корью в стране выше, чем в остальных странах Европейского региона вместе взятых ", - говорится в сообщении.

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В Украине более 53 тысяч больных, а в остальных странах региона в целом - чуть более 34 000.

Десять стран Европейского региона с наибольшим количеством больных корью по результатам 2018: Украина - 53 218 человек; Сербия - 5076 человек; Израиль - 2919 человек; Франция - 2913 человек; Италия - 2517 человек; Россия - 2256 человек; Грузия - 2203 человек; Греция - 2193 человек; Албания - 1466 человек; Румыния - 1087 человек.

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В Европе в 2018 году от кори погибло 72 человека, из них 16 - в Украине.

"ВОЗ считает, что причиной такой вспышки кори в Украине является низкий уровень вакцинации", - добавили в отчете.

К конца 2017 года года доля детей, которые были вакцинированы в Украине, значительно улучшилась, примерно до 90%, но, по словам ВОЗ, такой уровень необходимо поддерживать, чтобы изменить ситуацию с болезнью.

Напомним, Комитет Верховной Рады по здравоохранению намерен обратиться к Президенту Украины Петра Порошенко с требованием созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) относительно ситуации, сложившейся с заболеваемостью корью.