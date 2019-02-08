Больных корью в Украине больше, чем во всей Европе
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Количество больных корью в Европе в 2018 году превысило 82 000 человек - это самый большой показатель десятилетия, говорится в отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для Европейского региона, передает УНН со ссылкой на ВВС.
"Хотя уровень вакцинации улучшается, но ВОЗ говорит, что охват недостаточно высоким для предотвращения циркуляции вируса во многих странах. Больше всего больных в прошлом году было в Украине, причем суммарное количество больных корью в стране выше, чем в остальных странах Европейского региона вместе взятых ", - говорится в сообщении.
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В Украине более 53 тысяч больных, а в остальных странах региона в целом - чуть более 34 000.
Десять стран Европейского региона с наибольшим количеством больных корью по результатам 2018: Украина - 53 218 человек; Сербия - 5076 человек; Израиль - 2919 человек; Франция - 2913 человек; Италия - 2517 человек; Россия - 2256 человек; Грузия - 2203 человек; Греция - 2193 человек; Албания - 1466 человек; Румыния - 1087 человек.
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В Европе в 2018 году от кори погибло 72 человека, из них 16 - в Украине.
"ВОЗ считает, что причиной такой вспышки кори в Украине является низкий уровень вакцинации", - добавили в отчете.
К конца 2017 года года доля детей, которые были вакцинированы в Украине, значительно улучшилась, примерно до 90%, но, по словам ВОЗ, такой уровень необходимо поддерживать, чтобы изменить ситуацию с болезнью.
Напомним, Комитет Верховной Рады по здравоохранению намерен обратиться к Президенту Украины Петра Порошенко с требованием созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) относительно ситуации, сложившейся с заболеваемостью корью.