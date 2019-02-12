Из-за вспышки кори на Филиппинах умерли 70 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Из-за вспышки кори на Филиппинах в течение последнего месяца умерли 70 человек, большинство из которых - дети. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.
В январе этого года в стране было зарегистрировано 4,3 тыс. случаев заболевания корью, что на 122% больше, чем за тот же период прошлого года. Эпидемию объясняют отказом от прививок.
На прошлой неделе эпидемию объявили в столичном реигоне Филиппин, где проживает около 12 млн граждан. С начала года в регионе от кори умерли 55 детей в возрасте до 4 лет.
Ранее УНН сообщал, что заболеваемость корью продолжает расти в Грузии.
Напомним, Украина лидирует по уровню заболеваемости корью среди других европейских стран.