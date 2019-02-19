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Из-за вспышки кори на Филиппинах умерли уже 136 человек

Из-за вспышки кори на Филиппинах умерли уже 136 человек

Киев  •  УНН

 • 10670 просмотра

КИЕВ. 19 февраля. УНН. Уже 136 человек, в основном дети, умерли от кори, а 8,4 тысячи человек заболели на Филиппинах в результате вспышки болезни, отчасти из-за боязни вакцинации. Об этом в понедельник сообщили в министерстве здравоохранения страны, передает УНН со ссылкой на AP.

По словам чиновников, около половины из 136 погибших были детьми в возрасте от 1 до 4 лет, и многие из них не были привиты.

В январе по сравнению с прошлым годом в Маниле, столице Филиппин с населением более 12 млн человек, количество случаев заболевания возросло более чем на 1000 процентов, сообщили представители сферы здравоохранения.

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По словам министра здравоохранения Франсиско Дуке III, массовая кампания по иммунизации, которая началась на прошлой неделе в Маниле и четырех регионах, где зафиксировано заболевание, может позволить взять вспышку под контроль до апреля.

Президент Филиппин Родриго Дутерте в пятницу предупредил о смертельных осложнениях и призвал сделать детям прививку.

Ранее было известно о 70 умерших от кори на Филиппинах.

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