Через смерть вуличного торговця у Мадриді розпочалися масові заворушення
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. У центрі Мадрида сталися масові заворушення, в результаті яких щонайменше 19 людей, в тому числі 15 поліцейських, отримали легкі поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на El Pais.
Демонстрація, що переросла в зіткнення, почалася після того, як на одній з вулиць району Лавапьес помер 35-річний вуличний торговець, виходець із Сенегалу Мамі Мбаге.
У поліції стверджують, що він помер від серцевої недостатності. Однак, за словами очевидців, до цього його переслідували поліцейські на мотоциклі. Чоловікові вдалося добігти до свого будинку, але біля входу він впав. Поліцейські спробували надати торговцю допомогу до прибуття медиків, проте він помер. Відзначається, що сенегалець прибув до Іспанії 14 років тому, проте не мав дозволу на проживання.
Після цього в Лавапьес зібралися близько 200 протестувальників. Вони скандували “Соціальна, а не поліцейська держава!”, “Поліцейські-вбивці!” І “Поліцію геть із Мадрида!” Демонстранти підпалювали сміттєві баки і припарковані автомобілі, кидали каміння у вітрини, громили зупинки. Пізніше заворушення перекинулися на сусідні райони. Поліцейські застосували проти них гумові кулі.
Мер Мадрида Мануела Кармена в Twitter пообіцяла, що те, що сталося буде розслідувано. Також вона висловила солідарність рідним і друзям загиблого.
Lamento muchísimo la muerte de un ciudadano en #Lavapiés. Desde el Ayuntamiento investigaremos a fondo lo sucedido y actuaremos en consecuencia. Toda mi solidaridad con familiares y amigos.— Manuela Carmena (@ManuelaCarmena) 15 березня 2018 р.
Як повідомляв УНН, у Шрі-Ланці введено режим НС через зіткнення мусульман і буддистів.