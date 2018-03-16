Из-за смерти уличного торговца в Мадриде начались массовые беспорядки
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. В центре Мадрида произошли массовые беспорядки, в результате которых по меньшей мере 19 человек, в том числе 15 полицейских, получили легкие ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на El Pais.
Демонстрация, переросшая в столкновения, началась после того, как на одной из улиц района Лавапьес умер 35-летний уличный торговец, выходец из Сенегала Маме Мбаге.
В полиции утверждают, что он умер от сердечной недостаточности. Однако, по словам очевидцев, до этого его преследовали полицейские на мотоцикле. Мужчине удалось добежать до своего дома, но у входа он упал. Полицейские попытались оказать торговцу помощь до прибытия медиков, однако он умер. Отмечается, что сенегалец прибыл в Испанию 14 лет назад, но не имел вида на жительство.
После этого в Лавапьес собрались около 200 протестующих. Они скандировали “Социальное, а не полицейское государство!”, “Полицейские-убийцы!” И “Полицию вон из Мадрида!” Демонстранты поджигали мусорные баки и припаркованные автомобили, бросали камни в витрины, громили остановки. Позже беспорядки перекинулись на соседние районы. Полицейские применили против них резиновые пули.
Мэр Мадрида Мануэла Кармена в Twitter пообещала, что то, что произошло будет расследовано. Также она выразила солидарность родным и друзьям погибшего.
Lamento muchísimo la muerte de un ciudadano en # Lavapiés . Desde el Ayuntamiento investigaremos a fondo lo sucedido y actuaremos en consecuencia. Toda mi solidaridad con familiares y amigos.— Manuela Carmena (@ManuelaCarmena) 15 марта 2018
Как сообщал УНН, в Шри-Ланке введен режим ЧС из-за столкновения мусульман и буддистов.