Через розблоковані КПП за вчора кордон перетнуло 2600 вантажівок – ДПСУ

Після розблокування КПП на польсько-українському кордоні там спостерігається доволі інтенсивний рух. За вчора вже 2600 вантажівок виїхали або в’їхали в Україну. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко під час брифінгу, передає кореспондентка УНН.

Станом на сьогодні на щастя всі ці напрямки розблоковані і рух для вантажних транспортних засобів є досить інтенсивним. Фактично поновилася майже на всіх напрямках та інтенсивність, яка була до початку блокування - сказав Андрій Демченко.

"Загалом по всіх чотирьох пунктах за вчора кордон перетнуло 2600 вантажних транспортних засобів в обидва напрямки", - додав він.

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На розблокованих пунктах пропуску Рава-Руська – Гребенне", "Ягодин – Дорогуськ", "Краківець – Корчова", "Шегині – Медика" спостерігається досить інтенсивний рух.

Проте на кордонах й досі спостерігаються черги, зауважив Демченко. Станом на сьогодні в чергах перебувало близько 1200 вантажівок. Найбільше вантажних транспортних засобів на КПП "Шегіні"

Нагадаємо

Польські перевізники погодилися призупинити свій протест на кордоні після досягнення угоди щодо "певних умов" з урядом.

Проте, у разі невиконання владою умов страйкарів до 1 березня вони повернуться до блокади польсько-українського кордону.

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