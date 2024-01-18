Через розблоковані КПП за вчора кордон перетнуло 2600 вантажівок – ДПСУ
Київ • УНН
Після розблокування пунктів пропуску на польсько-українському кордоні вчора кордон перетнули 2600 вантажівок. Незважаючи на це, черги зберігаються - близько 1200 вантажівок очікують, особливо на пункті пропуску "Шегині".
Після розблокування КПП на польсько-українському кордоні там спостерігається доволі інтенсивний рух. За вчора вже 2600 вантажівок виїхали або в’їхали в Україну. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко під час брифінгу, передає кореспондентка УНН.
Станом на сьогодні на щастя всі ці напрямки розблоковані і рух для вантажних транспортних засобів є досить інтенсивним. Фактично поновилася майже на всіх напрямках та інтенсивність, яка була до початку блокування
"Загалом по всіх чотирьох пунктах за вчора кордон перетнуло 2600 вантажних транспортних засобів в обидва напрямки", - додав він.
Деталі
На розблокованих пунктах пропуску Рава-Руська – Гребенне", "Ягодин – Дорогуськ", "Краківець – Корчова", "Шегині – Медика" спостерігається досить інтенсивний рух.
Проте на кордонах й досі спостерігаються черги, зауважив Демченко. Станом на сьогодні в чергах перебувало близько 1200 вантажівок. Найбільше вантажних транспортних засобів на КПП "Шегіні"
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Проте, у разі невиконання владою умов страйкарів до 1 березня вони повернуться до блокади польсько-українського кордону.
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