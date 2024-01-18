Через разблокированные КПП за вчера границу пересекло 2600 грузовиков - ГПСУ

После разблокирования КПП на польско-украинской границе там наблюдается довольно интенсивное движение. За вчера уже 2600 грузовиков выехали или въехали в Украину. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко во время брифинга, передает корреспондентка УНН.

По состоянию на сегодня к счастью все эти направления разблокированы и движение для грузовых транспортных средств является достаточно интенсивным. Фактически возобновилась почти на всех направлениях та интенсивность, которая была до начала блокировки - сказал Андрей Демченко.

"В целом по всем четырем пунктам за вчера границу пересекло 2600 грузовых транспортных средств в оба направления", - добавил он.

Детали

На разблокированных пунктах пропуска "Рава-Русская - Гребенное", "Ягодин - Дорогуск", "Краковец - Корчева", "Шегини - Медика" наблюдается достаточно интенсивное движение.

Однако на границах до сих пор наблюдаются очереди, отметил Демченко. По состоянию на сегодня в очередях находилось около 1200 грузовиков. Больше всего грузовых транспортных средств на КПП "Шегини"

Напомним,

Польские перевозчики согласились приостановить свой протест на границе после достижения соглашения по "определенным условиям" с правительством.

Однако, в случае невыполнения властями условий забастовщиков до 1 марта они вернутся к блокаде польско-украинской границы.

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