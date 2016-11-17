Через прорив труби в Києві деякий громадський транспорт змінить маршрут
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Через прорив труби на вулиці Мілютенка тимчасово заблоковано рух тролейбусів маршрутів № 37, № 37А та автобусів маршрутів № 33, № 63. Про це УНН повідомили в прес-службі КМДА.
Так, на час ліквідації прориву роботу громадського транспорту організовано зі змінами, а саме:
— тролейбуси маршрутів № 37, № 37А курсуватимуть від вул. Милославської до ст. м. “Дарниця” і ст. “Зеніт”;
— рух автобусів маршрутів № 33, № 63 організовано для автобусів № 33 за трасою: ст. м. Лісова — вул. Мілютенка —вул. Курчатова — вул. Жукова — Лісовий масив, маршрут № 63 зі змінами від вул. Мілютенка — вул. Курчатова — вул. Жукова — Лісовий масив.