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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Через прорив труби в Києві деякий громадський транспорт змінить маршрут

Через прорив труби в Києві деякий громадський транспорт змінить маршрут

Київ • УНН

 • 10592 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Через прорив труби на вулиці Мілютенка тимчасово заблоковано рух тролейбусів маршрутів № 37, № 37А та автобусів маршрутів № 33, № 63. Про це УНН повідомили в прес-службі КМДА.

Так, на час ліквідації прориву роботу громадського транспорту організовано зі змінами, а саме:

— тролейбуси маршрутів № 37, № 37А курсуватимуть від вул. Милославської до ст. м. “Дарниця” і ст. “Зеніт”;

— рух автобусів маршрутів № 33, № 63 організовано для автобусів № 33 за трасою: ст. м. Лісова — вул. Мілютенка —вул. Курчатова — вул. Жукова — Лісовий масив, маршрут № 63 зі змінами від вул. Мілютенка — вул. Курчатова — вул. Жукова — Лісовий масив.

Українські Національні Новини

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