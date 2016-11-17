Из-за прорыва трубы на ул.Милютенко некоторый общественный транспорт изменит маршрут
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Из-за прорыва трубы на улице Милютенко временно заблокировали движение троллейбусов маршрутов № 37, № 37А и автобусов маршрутов № 33, № 63. Об этом сообщили УНН в пресс-службе КГГА.
Так, при ликвидации прорыва работу общественного транспорта организовали с изменениями, а именно:
- троллейбусы маршрутов № 37, № 37А будут курсировать от ул. Милославской до ст. м. "Дарница" и ст. "Зенит";
- движение автобусов маршрутов № 33, № 63 организовано для автобусов № 33 по трассе: ст. м. Лесная - ул. Милютенко - ул. Курчатова - ул. Жукова - Лесной массив, маршрут № 63 с изменениями от ул. Милютенко - ул. Курчатова - ул. Жукова - Лесной массив.