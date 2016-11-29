Через пожежу на Рівненщині госпіталізували трьох людей
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 29 листопада. УНН. Родину з села Білятичі Сарненського району Рівненщини госпіталізували після пожежі в булинку. Про це УНН повідомив керівник прес-служби управління ДСНС у Рівненській області Дмитро Мельник.
За його словами, люди надихалися чадним газом, тому госпіталізовані до районної лікарні. На момент шпиталізації стан потерпілих був середньої важкості.
Вогонь знищив дах будинку, перекриття та речі домашнього вжитку житлового будинку. Причина та збитки від пожежі встановлюються.