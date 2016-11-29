Через пожежу на Рівненщині госпіталізували трьох людей

За його словами, люди надихалися чадним газом, тому госпіталізовані до районної лікарні. На момент шпиталізації стан потерпілих був середньої важкості.

Вогонь знищив дах будинку, перекриття та речі домашнього вжитку житлового будинку. Причина та збитки від пожежі встановлюються.