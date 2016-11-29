Из-за пожара в Ровенской области госпитализировали трех человек

По его словам, люди надышались угарным газом, поэтому госпитализированы в районную больницу. На момент госпитализации состояние пострадавших было средней тяжести.

Огонь уничтожил крышу дома, перекрытия и вещи домашнего обихода жилого дома. Причина и ущерб от пожара устанавливаются.