Из-за пожара в Ровенской области госпитализировали трех человек
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 29 ноября. УНН. Семью из села Белятичи Сарненского района Ровенской области госпитализировали после пожара в Булынко. Об этом УНН сообщил руководитель пресс-службы управления ГосЧС в Ровенской области Дмитрий Мельник.
По его словам, люди надышались угарным газом, поэтому госпитализированы в районную больницу. На момент госпитализации состояние пострадавших было средней тяжести.
Огонь уничтожил крышу дома, перекрытия и вещи домашнего обихода жилого дома. Причина и ущерб от пожара устанавливаются.