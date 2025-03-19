Через погіршення погоди зросло споживання електроенергії: що з енергосистемою
Київ • УНН
В Укренерго закликали ощадливо споживати електроенергію, особливо у вечірні години пікового навантаження з 16:00 до 20:00. Це пов'язано зі збільшенням споживання через хмарну погоду.
Споживання електроенергії зросло на тлі погіршення погоди, є необхідність в ощадливому споживанні у вечірні години, особливо у пік з 16:00 до 20:00, повідомили у середу у НЕК "Укренерго", пише УНН.
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"Споживання електроенергії зросло. Причина - хмарна погода у кількох областях, внаслідок чого ефективність роботи побутових СЕС знизилась, порівняно із попередньою добою", - ідеться у повідомленні.
Сьогодні на 9:30 рівень споживання був на 3,4% вищим, ніж напередодні.
18 березня максимум споживання був увечері - на 1,9% вищим, ніж днем раніше. Причина - зниження температури повітря у більшості регіонів.
Зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.
Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо. Не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно у вечірні години - з 16:00 до 20:00
Ситуація в енергосистемі, як вказано, може змінюватися.
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