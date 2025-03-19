Из-за ухудшения погоды возросло потребление электроэнергии: что с энергосистемой
Киев • УНН
В Укрэнерго призвали экономно потреблять электроэнергию, особенно в вечерние часы пиковой нагрузки с 16:00 до 20:00. Это связано с увеличением потребления из-за облачной погоды.
Потребление электроэнергии возросло на фоне ухудшения погоды, есть необходимость в экономном потреблении в вечерние часы, особенно в пик с 16:00 до 20:00, сообщили в среду в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.
Детали
"Потребление электроэнергии возросло. Причина - облачная погода в нескольких областях, в результате чего эффективность работы бытовых СЭС снизилась, по сравнению с предыдущими сутками", - говорится в сообщении.
Сегодня на 9:30 уровень потребления был на 3,4% выше, чем накануне.
18 марта максимум потребления был вечером - на 1,9% выше, чем днем ранее. Причина - снижение температуры воздуха в большинстве регионов.
Сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дроновых атак. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.
Пожалуйста, потребляйте электроэнергию экономно. Не включайте несколько мощных электроприборов одновременно в вечерние часы - с 16:00 до 20:00
Ситуация в энергосистеме, как указано, может изменяться.
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