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Через обстріли, негоду та технологічні причини без світла частково залишаються 7 областей, підстав для графіків відключень немає - Укренерго

Київ • УНН

 • 69214 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 415 населених пунктів. Дощ та вітер знеструмили 8 населених пунктів. Виробленої електроенергії достатньо для покриття споживання, не має підстав для запровадження графіків відключень. Про це у п'ятницю повідомили в Укренерго, інформує УНН.

Через обстріли, негоду та технологічні причини без світла частково залишаються 7 областей, підстав для графіків відключень немає - Укренерго

Генерація

На одній з теплових електростанцій включено в роботу блок після ремонту.

Як зазначили в Укренерго, електроенергії, виробленої українськими електростанціями, достатньо для забезпечення потреб всіх побутових та юридичних споживачів.

“Укренерго не бачить підстав для обмежень в енергосистемі, якщо не буде нових обстрілів. Ліміти споживання не запроваджувались”, - йдеться у повідомленні.

Споживання

26 жовтня середньодобова температура була на 1,7 °C вища, ніж позавчора 25 жовтня (12,8°C проти 11,1°C). Попри потепління, вечірній максимум споживання електроенергії був на 4,7% вище, ніж цей показник 25 жовтня, вказали в Укренерго.

Знеструмлення

Дощова погода залишила без світла 8 населених пунктів у Кіровоградській та Полтавський областях.

З технічних причин є відключені споживачі в Сумській і Чернігівській областях.

Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 415 населених пунктів. Через обстріли є пошкодження в мережах обленерго в Донецькій, Харківській, Херсонській областях.

Експорт та імпорт

Сьогодні імпорт електроенергії здійснюється зі Словаччини та Молдови. Загальний обсяг 458 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 281 МВт. Експорт здійснюється до Словаччини та Молдови загальним обсягом 3 324 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 385 МВт.

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