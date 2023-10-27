Через обстріли, негоду та технологічні причини без світла частково залишаються 7 областей, підстав для графіків відключень немає - Укренерго
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 415 населених пунктів. Дощ та вітер знеструмили 8 населених пунктів. Виробленої електроенергії достатньо для покриття споживання, не має підстав для запровадження графіків відключень. Про це у п'ятницю повідомили в Укренерго, інформує УНН.
Генерація
На одній з теплових електростанцій включено в роботу блок після ремонту.
Як зазначили в Укренерго, електроенергії, виробленої українськими електростанціями, достатньо для забезпечення потреб всіх побутових та юридичних споживачів.
“Укренерго не бачить підстав для обмежень в енергосистемі, якщо не буде нових обстрілів. Ліміти споживання не запроваджувались”, - йдеться у повідомленні.
Споживання
26 жовтня середньодобова температура була на 1,7 °C вища, ніж позавчора 25 жовтня (12,8°C проти 11,1°C). Попри потепління, вечірній максимум споживання електроенергії був на 4,7% вище, ніж цей показник 25 жовтня, вказали в Укренерго.
Знеструмлення
Дощова погода залишила без світла 8 населених пунктів у Кіровоградській та Полтавський областях.
З технічних причин є відключені споживачі в Сумській і Чернігівській областях.
Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 415 населених пунктів. Через обстріли є пошкодження в мережах обленерго в Донецькій, Харківській, Херсонській областях.
Експорт та імпорт
Сьогодні імпорт електроенергії здійснюється зі Словаччини та Молдови. Загальний обсяг 458 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 281 МВт. Експорт здійснюється до Словаччини та Молдови загальним обсягом 3 324 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 385 МВт.