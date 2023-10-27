Через обстріли, негоду та технологічні причини без світла частково залишаються 7 областей, підстав для графіків відключень немає - Укренерго

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 415 населених пунктів. Дощ та вітер знеструмили 8 населених пунктів. Виробленої електроенергії достатньо для покриття споживання, не має підстав для запровадження графіків відключень. Про це у п'ятницю повідомили в Укренерго, інформує УНН.