Из-за обстрелов, непогоды и технологических причин без света частично остаются 7 областей, оснований для графиков отключений нет - Укрэнерго
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 415 населенных пунктов. Дождь и ветер обесточили 8 населенных пунктов. Выработанной электроэнергии достаточно для покрытия потребления, нет оснований для введения графиков отключений. Об этом в пятницу сообщили в Укрэнерго, информирует УНН.
Генерация
На одной из тепловых электростанций включен в работу блок после ремонта.
Как отметили в Укрэнерго, электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, достаточно для обеспечения потребностей всех бытовых и юридических потребителей.
“Укрэнерго не видит оснований для ограничений в энергосистеме, если не будет новых обстрелов. Лимиты потребления не вводились”, - говорится в сообщении.
Потребление
26 октября среднесуточная температура была на 1,7 °C выше, чем позавчера 25 октября (12,8°C против 11,1°C). Несмотря на потепление, вечерний максимум потребления электроэнергии был на 4,7% выше, чем этот показатель 25 октября, указали в Укрэнерго.
Обесточивание
Дождливая погода оставила без света 8 населенных пунктов в Кировоградской и Полтавский областях.
По техническим причинам есть отключенные потребители в Сумской и Черниговской областях.
Из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 415 населенных пунктов. Из-за обстрелов есть повреждения в сетях облэнерго в Донецкой, Харьковской, Херсонской областях.
Экспорт и импорт
Сегодня импорт электроэнергии осуществляется из Словакии и Молдовы. Общий объем 458 МВт·ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 281 МВт. Экспорт осуществляется в Словакию и Молдову общим объемом 3 324 МВт·ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 385 МВт.