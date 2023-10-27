Из-за обстрелов, непогоды и технологических причин без света частично остаются 7 областей, оснований для графиков отключений нет - Укрэнерго

$41.080.11
45.050.50
ukru
Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив
10:26 • 14367 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

08:53 • 27686 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

06:46 • 109500 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

05:47 • 39537 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 98534 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 156101 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 150693 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 153550 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 159487 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 167930 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
6.3м/с
41%
Популярные новости

Apple срочно перевезла пять грузовых самолетов техники из Индии в США, чтобы избежать новых пошлин

8 апреля, 01:05 • 51969 просмотра

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

8 апреля, 03:43 • 49470 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

8 апреля, 04:44 • 52571 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

06:39 • 47423 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 52790 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 14369 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 55435 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 109500 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 233318 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 286294 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Биньямин Нетаньяху

Элон Маск

Олег Синегубов

Владимир Зеленский

Актуальные места

Соединенные Штаты

Украина

Китай

Харьков

Киев

Реклама
УНН Lite

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 9150 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 42776 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 42005 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 55516 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 76790 просмотра
Актуальное

Телеграмма

9К720 Искандер

Financial Times

Шахед-136

Калибр (семейство ракет)

Из-за обстрелов, непогоды и технологических причин без света частично остаются 7 областей, оснований для графиков отключений нет - Укрэнерго

Киев • УНН

 • 69214 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 415 населенных пунктов. Дождь и ветер обесточили 8 населенных пунктов. Выработанной электроэнергии достаточно для покрытия потребления, нет оснований для введения графиков отключений. Об этом в пятницу сообщили в Укрэнерго, информирует УНН.

Из-за обстрелов, непогоды и технологических причин без света частично остаются 7 областей, оснований для графиков отключений нет - Укрэнерго

Генерация

На одной из тепловых электростанций включен в работу блок после ремонта.

Как отметили в Укрэнерго, электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, достаточно для обеспечения потребностей всех бытовых и юридических потребителей.

“Укрэнерго не видит оснований для ограничений в энергосистеме, если не будет новых обстрелов. Лимиты потребления не вводились”, - говорится в сообщении.

Потребление

26 октября среднесуточная температура была на 1,7 °C выше, чем позавчера 25 октября (12,8°C против 11,1°C). Несмотря на потепление, вечерний максимум потребления электроэнергии был на 4,7% выше, чем этот показатель 25 октября, указали в Укрэнерго.

Обесточивание

Дождливая погода оставила без света 8 населенных пунктов в Кировоградской и Полтавский областях.

По техническим причинам есть отключенные потребители в Сумской и Черниговской областях.

Из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 415 населенных пунктов. Из-за обстрелов есть повреждения в сетях облэнерго в Донецкой, Харьковской, Херсонской областях.

Экспорт и импорт

Сегодня импорт электроэнергии осуществляется из Словакии и Молдовы. Общий объем 458 МВт·ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 281 МВт. Экспорт осуществляется в Словакию и Молдову общим объемом 3 324 МВт·ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 385 МВт.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество
Brent
$64.30
Bitcoin
$78,892.50
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$35.92
Золото
$3,021.84
Ethereum
$1,566.18