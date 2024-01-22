Через негоду в США загинули майже 90 людей

Щонайменше 89 людей загинули в США за останній тиждень через негоду. Про це повідомляє CBS News, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що у штаті Теннессі жертвами морозів, сильного вітру та снігопаду стали 25 людей, у штаті Орегон повідомили про загибель 16 місцевих жителів.

Крім того, смертельні випадки були зареєстровані в штатах Пенсильванія, Іллінойс, Міссісіпі, Кентуккі, Вашингтон, Вісконсин, Нью-Йорк та Нью-Джерсі.

Доповнення

Небезпечна погода збереглася в США цими вихідними. Десятки мільйонів людей зіткнулися з сильним морозом, нижчими за середні температури в суботу, і східна половина країни, ймовірно, відчує одну з найхолодніших погодних умов цього сезону з небезпечним холодним вітром і попередженнями про сильний мороз, що поширюються на Північну Флориду.

За даними Національної метеорологічної служби, водіння буде небезпечним у великих районах країни з ночі з неділі на ранок понеділка.

До середини тижня очікується потепління, яке призведе до відлиги.

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