Из-за непогоды в США погибли почти 90 человек

По меньшей мере 89 человек погибли в США за последнюю неделю из-за непогоды. Об этом сообщает CBS News, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в штате Теннесси жертвами морозов, сильного ветра и снегопада стали 25 человек, в штате Орегон сообщили о гибели 16 местных жителей.

Кроме того, смертельные случаи были зарегистрированы в штатах Пенсильвания, Иллинойс, Миссисипи, Кентукки, Вашингтон, Висконсин, Нью-Йорк и Нью-Джерси.

Дополнение

Опасная погода сохранилась в США в эти выходные. Десятки миллионов людей столкнулись с сильным морозом, ниже средних температур в субботу, и восточная половина страны, вероятно, испытает одну из самых холодных погодных условий этого сезона с опасным холодным ветром и предупреждениями о сильном морозе, распространяющимися на Северную Флориду.

По данным Национальной метеорологической службы, вождение будет опасным в крупных районах страны с ночи с воскресенья на утро понедельника.

К середине недели ожидается потепление, которое приведет к оттепели.

Мокрый снег, дожди и до 20° мороза: какая погода ждет украинцев в ближайшие двое суток