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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Через негоду на дорозі Житомир-Чернівці обмежили рух вантажівок та автобусів

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. Через негоду на дорозі Н–03 "Житомир–Чернівці" на ділянці від міста Дунаївці до Кам’янця-Подільського обмежили рух вантажівок та автобусів. Про це повідомляє прес-служба "Укравтодору", передає УНН.

Через негоду на дорозі Житомир-Чернівці обмежили рух вантажівок та автобусів

“Через несприятливі погодні умовами (сильний снігопад, хуртовини, сильний вітер, який спричинює утворення снігових переметів та ожеледь на дорожньому покритті) у Хмельницькій області склалась складна ситуація на автодорозі державного значення Н—03 Житомир — Чернівці на ділянці від м.Дунаївці до м.Кам’янець-Подільський.

З метою недопущення скоєння дорожньо-транспортних пригод та утворення заторів введено обмеження руху вантажного автотранспорту та автобусів на вказаній ділянці автодороги з 9.30 07 лютого 2017 року”, — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, рух великогабаритного, великовагового та пасажирського транспорту тимчасово обмежено в Черкаській, Закарпатській та Хмельницькій областях.

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