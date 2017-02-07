Из-за непогоды на дороге Житомир-Черновцы ограничили движение грузовиков и автобусов

"Из-за неблагоприятных погодных условий (сильный снегопад, метель, сильный ветер, который вызывает образование снежных заносов и гололеда на дорожном покрытии) в Хмельницкой области сложилась сложная ситуация на автодороге государственного значения Н-03 Житомир - Черновцы на участке от г.Дунаевцы до г. Каменец-Подольский.

С целью недопущения совершения дорожно-транспортных происшествий и образования заторов введено ограничение движения грузового автотранспорта и автобусов на указанном участке автодороги с 9.30 7 февраля 2017 г.", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, движение крупногабаритного, тяжеловесного и пассажирского транспорта временно ограничено в Черкасской, Закарпатской и Хмельницкой областях.