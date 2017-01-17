Через декий час адміністрація Д.Трампа дійде до зіткнення з Росією - Т.Чорновіл

"Байден (віце-президент США Джозеф Байден - ред.) був фактично людиною, яка формувала позицію європейських лідерів, особливо другої частини, які менш помітні, менш впливові, але користувалися своїм правом вето, чи кваліфікованої більшості від Лісабонської угоди у Європейському Союзі та в Європейській раді і відповідно Байден на них тиснув і вони давали результат. Зараз цей фактор зникає. Нова адміністрація теж дуже скоро дійде до політичного зіткнення з Росією, але доки вона не дійшла, нам потрібно пережити наступний санкційний період у середині цього року. І от Байден давав певні направні, пояснення і певні "больові точки", по яких можна працювати", - сказав Т.Чорновіл.

Напередодні Україну відвідав віце-президент США Джозеф Байден. Він зокрема провів зустрічі з президентом П.Порошенком і Прем'єр-міністром В.Гройсманом.