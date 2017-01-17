Через некоторое время администрация Д.Трампа дойдет до столкновения с Россией - Т.Чорновил

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Киев • УНН

 • 6406 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. Новая администрация США очень скоро дойдет до политического столкновения с Россией, но пока этого не произошло, Украине нужно пережить следующий санкционный период в середине этого года. Об этом в эфире "5 канала" заявил политический аналитик Тарас Чорновил, передает УНН.

"Байден (вице-президент США Джозеф Байден - ред.) был фактически человеком, который формировал позицию европейских лидеров, особенно второй части, которые менее заметны, менее влиятельны, но пользовались своим правом вето, или квалифицированного большинства от Лиссабонского соглашения в Европейском Союзе и в Европейском совете и соответственно Байден на них давил и они давали результат. Сейчас этот фактор исчезает. Новая администрация тоже очень скоро дойдет до политического столкновения с Россией, но пока она не дошла, нам нужно пережить следующий санкционный период в середине этого года. И вот Байден давал определенные направляющие, объяснения и определенные "болевые точки", по которым можно работать", - сказал Т.Чорновил.

Накануне Украину посетил вице-президент США Джозеф Байден. Он, в частности провел встречи с Президентом П.Порошенко и Премьер-министром В.Гройсманом.

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