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Через 65 годин після землетрусу в Туреччині з-під завалів витягли 3-річну дитину

Через 65 годин після землетрусу в Туреччині з-під завалів витягли 3-річну дитину

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. У турецькому Ізмірі через 65 годин після руйнівного землетрусу з-під завалів одного з житлових будинків вдалося витягти 3-річну Еліф Перінчек. Про це УНН повідомляє з посиланням на Anadolu.

Дитина стала 106-им жителем заходу Туреччини, витягнутим рятувальниками з-під завалів.

Дівчинку помістили в одну з довколишніх лікарень.

Очільник управління із запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді Туреччини (AFAD) Мехмет Гюллюоглу висловив радість з приводу порятунку дитини.

Рідні Еліф назвали подію дивом.

Раніше сьогодні, як зазначає видання, з-під завалів витягли 14-річну Іділь Ширін.

Також з-під завалів одного із зруйнованих будинків в понеділок визволили собаку на прізвисько "Арес", який знаходився під завалами протягом 65 годин. Собаку передадуть господареві після лікування.

Станом на ранок 2 листопада, кількість жертв землетрусу магнітудою 6,6 в турецькому Ізмірі становить 79 осіб. З 963 потерпілих 743 виписані з лікарень, лікування 219 осіб триває.

Пошуково-рятувальні роботи тривають на завалах восьми житлових будинків.

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