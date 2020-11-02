Через 65 годин після землетрусу в Туреччині з-під завалів витягли 3-річну дитину
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. У турецькому Ізмірі через 65 годин після руйнівного землетрусу з-під завалів одного з житлових будинків вдалося витягти 3-річну Еліф Перінчек. Про це УНН повідомляє з посиланням на Anadolu.
Дитина стала 106-им жителем заходу Туреччини, витягнутим рятувальниками з-під завалів.
Дівчинку помістили в одну з довколишніх лікарень.
Очільник управління із запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді Туреччини (AFAD) Мехмет Гюллюоглу висловив радість з приводу порятунку дитини.
Рідні Еліф назвали подію дивом.
Раніше сьогодні, як зазначає видання, з-під завалів витягли 14-річну Іділь Ширін.
Також з-під завалів одного із зруйнованих будинків в понеділок визволили собаку на прізвисько "Арес", який знаходився під завалами протягом 65 годин. Собаку передадуть господареві після лікування.
Станом на ранок 2 листопада, кількість жертв землетрусу магнітудою 6,6 в турецькому Ізмірі становить 79 осіб. З 963 потерпілих 743 виписані з лікарень, лікування 219 осіб триває.
Пошуково-рятувальні роботи тривають на завалах восьми житлових будинків.