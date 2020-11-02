Кількість загиблих при землетрусі в Туреччині зросла до 79

“За отриманою інформацією, загинули 79 людей. З 962 потерпілих наших громадян 743 виписані, лікування 219 громадян триває”, — вказали в агентстві.

В Ізмірі пошуково-рятувальні роботи тривають в 8 будинках.

Згідно з інформацією командування берегової охорони Туреччини, 22 човни затонули після землетрусу, 23 човни і 1 наземний транспорт були врятовані, а 43 човни сіли на мілину. Рятувальні роботи в Егейському морі також тривають.

Як повідомляв УНН, стихійне лихо сталося 30 жовтня. Землетрус магнітудою 6,6 було зафіксовано на глибині 16,5 км. В результаті руйнувань зазнали не тільки на території Туреччини, але й в Греції. Раніше повідомлялось про 73 загиблих.